Islamabad :CPNE delegates meet with Federal Information Minister Mr. Attaullah Tarar, Secretary Information Mr. Ashfaq Ahmed Khalil and PIO Ms Raisa Adil in Islamabad
List of the Members of CPNE Delegation who meet Federal Information Minister Mr. Attaullah Tarar, Secretary Information Mr. Ashfaq Ahmed Khalil and PIO Ms Raisa Adil
Mr. Kazim Khan – President, CPNE
Mr. Ghulam Nabi Chandio – Secretary General
Mr. Arif Baloch – Secretary Finance
Mr. Irshad Arif – Ex-President
Mr. Aijaz-ul-Haq – Ex-Secretary General
Mr. Kazi Asad Abid – Vice President (Sindh)
Mr. Mian Ahmed Hassan – Vice President (Punjab)
Mr. Shakeel Turabi – Vice President (Islamabad/Rawalpindi)
Mr. Tahir Farooq – Vice President (Khyber Pakhtunkhwa)
Mr. Yahiya Saduzai – Joint Secretary (Islamabad/Rawalpindi)
Mr. Rafey Niazi – Member
Mr. Sardar Khan Niazi