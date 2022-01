ISLAMABAD: Minister of State for Information and Broadcasting Farrukh Habib on Sunday said Prime Minister Imran Khan’s efforts against Islamophobia at the International level had started yielding results.

وزیراعظم عمران خان کی اسلام فوبیا کیخلاف عالمی فورمز پر آواز اٹھانے کے اثرات آنا شروع ہوگئےہے

کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی اسکی مذمت کی ہے اسکے سدباب کےلئے خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کاعیادہ کیا ہے اس سےقبل روس کے صدر پیوٹن بھی اسلام فوبیا کو آزادی رائے کہنا غلط قرار دےچکے ہے https://t.co/L6RUrDeQPF — Farrukh Habib (@FarrukhHabibISF) January 30, 2022

In a tweet, he lauded Canadian Prime Minister Justin Trudeau for condemning Islamophobia and expressing a plan to appoint a special representative to combat the scourge.

Earlier, Russian President Vladimir Putin had called for delinking freedom of expression with blasphemy, he added.